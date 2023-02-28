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Колобовников Варлам Иванович

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Колобовников Иван Лаврентьевич

Мать: Колобовникова Аксинья

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Колобовников Дмитрий Варламович

Мать ребёнка: Колобовникова Татьяна Фарафоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Колобовников Григорий Варламович

Мать ребёнка: Колобовникова Татьяна Фарафоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Екатерина Варламовна

Мать ребёнка: Колобовникова Татьяна Фарафоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Колобовников Михаил Варламович

Мать ребёнка: Колобовникова Татьяна Фарафоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Татьяна Фарафоновна

Смерть
Неизвестно
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