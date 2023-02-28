Колобовников Варлам Иванович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1889
Сын: Колобовников Дмитрий Варламович
Мать ребёнка: Колобовникова Татьяна Фарафоновна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колобовников Григорий Варламович
Мать ребёнка: Колобовникова Татьяна Фарафоновна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Екатерина Варламовна
Мать ребёнка: Колобовникова Татьяна Фарафоновна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Колобовников Михаил Варламович
Мать ребёнка: Колобовникова Татьяна Фарафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно