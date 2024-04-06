Кашкарова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Около 1871
Рождение ребёнка
16.09.1871
Дочь: (Кашкарова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кашкаров Иван Григорьевич
Фонд №173 Опись №16 Дело №67 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Вознесенской, Свято-Троицкой за 1871 г. https://ya.ru/archive/catalog/a5e25bb2-b1f0-... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1873
Сын: Кашкаров Николай Иванович
Отец ребёнка: Кашкаров Иван Григорьевич
Фонд №173 Опись №16 Дело №122 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Вознесенской, Свято-Троицкой за 1873 г. https://ya.ru/archive/catalog/c5c26a6b-a96b... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1874
Отец ребёнка: Кашкаров Иван Григорьевич
Фонд №173 Опись №16 Дело №153 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Вознесенской, Свято-Троицкой за 1874 г. https://ya.ru/archive/catalog/573fadb7-9077... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1877
Отец ребёнка: Кашкаров Иван Григорьевич
Фонд №173 Опись №16 Дело №246 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церкви Свято-Троицкой за 1877 г. https://ya.ru/archive/catalog/88b1733b-73e0-4945-bafd-3cd3... Показать все
Смерть
Неизвестно