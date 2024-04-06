Кашкаров Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1853
Прапорщик https://ya.ru/archive/catalog/6168c8e2-4228-49a9-b89b-0b1ba71a40aa/416
Работа или профессия
Около 1856
Адъютант подпоручик https://ya.ru/archive/catalog/1f4245f5-47c1-4afd-b1b3-37e1cf9c510c/57 https://ya.ru/archive/catalog/1db23c9e-2447-4e1f-b979-9f851e6b7f80/138
Работа или профессия
Около 1871
Штабс-капитан
Рождение ребёнка
16.09.1871
Дочь: (Кашкарова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Ивановна
Фонд №173 Опись №16 Дело №67 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Вознесенской, Свято-Троицкой за 1871 г. https://ya.ru/archive/catalog/a5e25bb2-b1f0-... Показать все
Работа или профессия
Около 1873
Отставной штабс-капитан
Рождение ребёнка
25.03.1873
Сын: Кашкаров Николай Иванович
Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Ивановна
Фонд №173 Опись №16 Дело №122 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Вознесенской, Свято-Троицкой за 1873 г. https://ya.ru/archive/catalog/c5c26a6b-a96b... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1874
Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Ивановна
Фонд №173 Опись №16 Дело №153 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Вознесенской, Свято-Троицкой за 1874 г. https://ya.ru/archive/catalog/573fadb7-9077... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1877
Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Ивановна
Фонд №173 Опись №16 Дело №246 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церкви Свято-Троицкой за 1877 г. https://ya.ru/archive/catalog/88b1733b-73e0-4945-bafd-3cd3... Показать все
Смерть
Неизвестно