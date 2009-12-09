Гулин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1941
Дата смерти09.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1941
Отец: Гулин Алексей Иванович
Мать: Гулина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
09.05.1967
Мать ребёнка: Гулина Александра Сергеевна
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.10.1978
Мать ребёнка: Гулина Александра Сергеевна
Смерть
09.12.2009