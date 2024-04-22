Гулина Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулина Елена Никифоровна

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Место рождения

Орловка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

04.04.1912

Дата смерти

26.07.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1941

Сын: Гулин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Гулин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1948

Сын: Гулин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Гулин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулина Татьяна

Отец ребёнка: Гулин Алексей Иванович

Смерть
26.07.1957
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