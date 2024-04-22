Гулина Елена Никифоровна
Место рождения
Дата рождения04.04.1912
Дата смерти26.07.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1912
Рождение ребёнка
05.01.1941
Отец ребёнка: Гулин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1948
Сын: Гулин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Гулин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулина Татьяна
Отец ребёнка: Гулин Алексей Иванович
Смерть
26.07.1957