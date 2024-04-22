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Гулин Алексей Иванович

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Место рождения

Орловка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

30.04.1912

Дата смерти

04.03.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1941

Сын: Гулин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Гулина Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
22.02.1948

Сын: Гулин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Гулина Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулина Татьяна

Мать ребёнка: Гулина Елена Никифоровна

Смерть
04.03.1979
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