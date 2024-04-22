Гулин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения30.04.1912
Дата смерти04.03.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1912
Рождение ребёнка
05.01.1941
Мать ребёнка: Гулина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
22.02.1948
Сын: Гулин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Гулина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулина Татьяна
Мать ребёнка: Гулина Елена Никифоровна
Смерть
04.03.1979