Кочубей Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1975
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1975
Отец: Кочубей Виктор Макарович
Мать: Кочубей Тамара Ивановна
Prince of the Russian Empire and Ukraine.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.01.2005
Дочь: Кочубей Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Мацуткевич-Кочубей Екатерина Олеговна
Москва, город федерального значения Москва
Born Kochubey, princess of the Russian Empire and Ukraine.
Рождение ребёнка
14.05.2010
Сын: Кочубей Николай Александрович
Мать ребёнка: Мацуткевич-Кочубей Екатерина Олеговна
Prince of the Russian Empire and Ukraine.