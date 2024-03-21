Мацуткевич-Кочубей Екатерина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1971
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.2005
Дочь: Кочубей Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кочубей Александр Викторович
Москва, город федерального значения Москва
Born Kochubey, princess of the Russian Empire and Ukraine.
Рождение ребёнка
14.05.2010
Сын: Кочубей Николай Александрович
Отец ребёнка: Кочубей Александр Викторович
Prince of the Russian Empire and Ukraine.