Мацуткевич-Кочубей Екатерина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуткевич-Кочубей Екатерина Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1971

Отец: Мацуткевич Олег Витольдович

Мать: Мацуткевич Инна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочубей Александр Викторович

Рождение ребёнка
17.01.2005

Дочь: Кочубей Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кочубей Александр Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Born Kochubey, princess of the Russian Empire and Ukraine.
Рождение ребёнка
14.05.2010

Сын: Кочубей Николай Александрович

Отец ребёнка: Кочубей Александр Викторович

Prince of the Russian Empire and Ukraine.

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