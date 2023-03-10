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(Ермакова) Анастасия Дмитриевна
(Ермакова) Анастасия Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Пол
Женский
Отец
Ермаков Димитрий Михайлович
1893 г.р.
Мать
(Ермакова) Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)
Около 1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Ермаков Димитрий Михайлович
Мать:
Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)
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