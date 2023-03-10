(Ермакова) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермакова) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Ермаков Димитрий Михайлович

Мать: Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)

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