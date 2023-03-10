(Ермакова) Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермакова) Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермаков Димитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермаков Димитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Димитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Димитрий Михайлович

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