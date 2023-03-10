(Ермакова) Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермаков Димитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермаков Димитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Димитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно