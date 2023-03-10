Ермаков Димитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Димитрий Михайлович

Ермаков Димитрий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ермаков Михаил Матвеев

Мать: Пуляева Александра Васильева

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close