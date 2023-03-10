Ермаков Димитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно