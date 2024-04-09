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(Сиптина) Марфа Васильева

Место рождения

Абаканский фарпост

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Игнатей Козьмин

Рождение ребёнка
07.11.1824

Сын: Ермолаев Лаврентий Игнатиев

Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин

Рождение ребёнка
24.07.1825

Дочь: (Ермолаева) Параскева Игнатиева

Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин

Рождение ребёнка
?.10.1825

Сын: Ермолаев Максим Игнатиев

Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ермолаев Максим Игнатиев

Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин

Рождение ребёнка
03.01.1829

Дочь: (Ермолаев) Аполинария Игнатиева

Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин

Рождение ребёнка
04.09.1830

Дочь: (Ермолаева) Анна Игнатиева

Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин

Рождение ребёнка
23.10.1834

Дочь: (Ермолаева) Неонила Игнатиева

Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин

Рождение ребёнка
05.03.1836

Дочь: (Ермолаева) Дария Игнатиева

Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин

Смерть
Неизвестно

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