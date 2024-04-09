(Сиптина) Марфа Васильева
Место рожденияАбаканский фарпост
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1824
Сын: Ермолаев Лаврентий Игнатиев
Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин
Рождение ребёнка
24.07.1825
Дочь: (Ермолаева) Параскева Игнатиева
Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин
Рождение ребёнка
?.10.1825
Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин
Рождение ребёнка
03.01.1829
Дочь: (Ермолаев) Аполинария Игнатиева
Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин
Рождение ребёнка
04.09.1830
Дочь: (Ермолаева) Анна Игнатиева
Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин
Рождение ребёнка
23.10.1834
Дочь: (Ермолаева) Неонила Игнатиева
Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин
Рождение ребёнка
05.03.1836
Дочь: (Ермолаева) Дария Игнатиева
Отец ребёнка: Ермолаев Игнатей Козьмин
Смерть
Неизвестно