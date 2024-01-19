Якимова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкимова Татьяна

Якимова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Иван

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иванов Ефим

Отец ребёнка: Марков Иван

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Иванова Агафья

Отец ребёнка: Марков Иван

Граворново, Истра, Московская область
Смерть
1789

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