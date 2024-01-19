Якимова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Иван
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иванов Ефим
Отец ребёнка: Марков Иван
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Иванова Агафья
Отец ребёнка: Марков Иван
Граворново, Истра, Московская область
Смерть
1789