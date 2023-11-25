Марков Иван
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Ермолаев Марк
Мать: Иванова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якимова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Дарья
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иванов Ефим
Мать ребёнка: Якимова Татьяна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Иванова Агафья
Мать ребёнка: Якимова Татьяна
Смерть
1818