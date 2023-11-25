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Марков Иван

Место рождения

Граворново, Истра, Московская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Ермолаев Марк

Мать: Иванова Дарья

Граворново, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Дарья

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иванов Ефим

Мать ребёнка: Якимова Татьяна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Иванова Агафья

Мать ребёнка: Якимова Татьяна

Граворново, Истра, Московская область
Смерть
1818
Граворново, Истра, Московская область

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