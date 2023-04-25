Василий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Семён Васильев
Мать ребёнка: Агафья (Евдокия) Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Агафья (Евдокия) Дмитриева
Место жительства
25.04.1839 ст.
РС 9 1850 г., д. Володор-Докья: причислены сей же волости Начар-Котьинского сельского общества из деревни Уё-Докьи по указу казенной палаты от 25 апреля 1839 за №5409
Смерть
После 1858