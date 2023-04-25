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Василий Степанов

Место рождения

Уе-Докья, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Уе-Докья, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья (Евдокия) Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Семён Васильев

Мать ребёнка: Агафья (Евдокия) Дмитриева

Уе-Докья, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Агафья (Евдокия) Дмитриева

Место жительства
25.04.1839 ст.
Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
РС 9 1850 г., д. Володор-Докья: причислены сей же волости Начар-Котьинского сельского общества из деревни Уё-Докьи по указу казенной палаты от 25 апреля 1839 за №5409
Смерть
После 1858
Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

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