Агафья (Евдокия) Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Степанов
Уе-Докья, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Степанов
Смерть
Между 1850 и 1858
Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика