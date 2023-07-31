Агафья (Евдокия) Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья (Евдокия) Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Степанов

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Степанов

Уе-Докья, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Степанов

Смерть
Между 1850 и 1858
Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

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