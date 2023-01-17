Семён Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Анисья Епимахова
Бракосочетание
До 1839
Жена: Анисья Епимахова
Рождение ребёнка
03.12.1840 ст.
Дочь: Варвара Семёнова
Мать ребёнка: Анисья Епимахова
Родители: деревни Валадор-Докьи новокрещанин из вотяков Симеон Васильев и законная жена его Анисья Епимахова
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Анисья Епимахова
Рождение ребёнка
17.03.1846 ст.
Сын: Васильев Терентий Семёнов
Мать ребёнка: Анисья Епимахова
Родители: починка Валадор-Докьи у солдатки Анисьи Епимаховой, сын
Призыв на военную службу
До 1846
Смерть
Неизвестно