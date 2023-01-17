Семён Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Васильев

Семён Васильев

avatar

Место рождения

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Анисья Епимахова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1839

Жена: Анисья Епимахова

Рождение ребёнка
03.12.1840 ст.

Дочь: Варвара Семёнова

Мать ребёнка: Анисья Епимахова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Валадор-Докьи новокрещанин из вотяков Симеон Васильев и законная жена его Анисья Епимахова
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Анисья Епимахова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.03.1846 ст.

Сын: Васильев Терентий Семёнов

Мать ребёнка: Анисья Епимахова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: починка Валадор-Докьи у солдатки Анисьи Епимаховой, сын
Призыв на военную службу
До 1846
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close