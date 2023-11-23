Хромых Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромых Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1910

Дата смерти

16.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910

Отец: Хромых Исай

Мать: Хромых Татьяна

Рождение ребёнка
07.11.1940

Сын: Хромых Михаил

Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина

Рождение ребёнка
24.01.1945

Сын: Хромых Григорий

Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина

Рождение ребёнка
19.09.1947

Дочь: (Хромых) Марина

Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина

Рождение ребёнка
13.08.1952

Дочь: Булдакова (Хромых) Мария

Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина

Рождение ребёнка
14.09.1955

Дочь: Шкедова (Хромых) Галина

Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина

Рождение ребёнка
05.02.1962

Сын: Хромых Александр Федорович

Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина

Рождение ребёнка
05.02.1962

Сын: Хромых Александр

Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина

Смерть
16.08.1991

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