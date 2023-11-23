Хромых Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1910
Дата смерти16.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910
Отец: Хромых Исай
Мать: Хромых Татьяна
Рождение ребёнка
07.11.1940
Сын: Хромых Михаил
Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина
Рождение ребёнка
24.01.1945
Сын: Хромых Григорий
Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина
Рождение ребёнка
19.09.1947
Дочь: (Хромых) Марина
Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина
Рождение ребёнка
13.08.1952
Дочь: Булдакова (Хромых) Мария
Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина
Рождение ребёнка
14.09.1955
Дочь: Шкедова (Хромых) Галина
Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина
Рождение ребёнка
05.02.1962
Сын: Хромых Александр Федорович
Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина
Рождение ребёнка
05.02.1962
Сын: Хромых Александр
Мать ребёнка: Хромых (Семенова) Екатерина
Смерть
16.08.1991