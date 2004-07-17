Хромых (Семенова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромых (Семенова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1917

Дата смерти

17.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1917

Отец: Семенов Корней Артемьевич

Мать: Семенова Авдотья

Рождение ребёнка
07.11.1940

Сын: Хромых Михаил

Отец ребёнка: Хромых Федор

Рождение ребёнка
24.01.1945

Сын: Хромых Григорий

Отец ребёнка: Хромых Федор

Рождение ребёнка
19.09.1947

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Хромых Федор

Рождение ребёнка
13.08.1952

Дочь: Булдакова Мария

Отец ребёнка: Хромых Федор

Рождение ребёнка
14.09.1955

Дочь: Шкедова Галина

Отец ребёнка: Хромых Федор

Рождение ребёнка
05.02.1962

Сын: Хромых Александр

Отец ребёнка: Хромых Федор

Смерть
17.07.2004
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