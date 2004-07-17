Хромых (Семенова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1917
Дата смерти17.07.2004
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1917
Отец: Семенов Корней Артемьевич
Мать: Семенова Авдотья
Рождение ребёнка
07.11.1940
Сын: Хромых Михаил
Отец ребёнка: Хромых Федор
Рождение ребёнка
24.01.1945
Сын: Хромых Григорий
Отец ребёнка: Хромых Федор
Рождение ребёнка
19.09.1947
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Хромых Федор
Рождение ребёнка
13.08.1952
Дочь: Булдакова Мария
Отец ребёнка: Хромых Федор
Рождение ребёнка
14.09.1955
Дочь: Шкедова Галина
Отец ребёнка: Хромых Федор
Рождение ребёнка
05.02.1962
Сын: Хромых Александр
Отец ребёнка: Хромых Федор
Смерть
17.07.2004