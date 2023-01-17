Кузярина (Колчина) Мелания Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузярина (Колчина) Мелания Кузминична

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1903

Муж: Кузярин Алексей Никитич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
30.03.1904

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кузярин Алексей Никитич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1906

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Кузярин Алексей Никитич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Кузярин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Кузярин Алексей Никитич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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