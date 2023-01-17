Кузярин Алексей Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.05.1885
Отец: Кузярин Никита Ефимович
Бракосочетание
12.01.1903
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
30.03.1904
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кузярина Мелания Кузминична
Рождение ребёнка
29.12.1906
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Кузярина Мелания Кузминична
Рождение ребёнка
04.07.1908
Сын: Кузярин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Кузярина Мелания Кузминична
Смерть
Неизвестно