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Кузярин Алексей Никитич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 28.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.05.1885

Отец: Кузярин Никита Ефимович

Мать: Кузярина Агафия Сергеевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1903

Жена: Кузярина Мелания Кузминична

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
30.03.1904

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кузярина Мелания Кузминична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1906

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Кузярина Мелания Кузминична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Кузярин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Кузярина Мелания Кузминична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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