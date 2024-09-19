Шайдурова (Мерзлякова) Анастасия Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайдурова (Мерзлякова) Анастасия Давыдовна

Шайдурова (Мерзлякова) Анастасия Давыдовна

Место рождения

Цыгвинцево (каракулинский р-он)

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдуров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1880

Сын: Шайдуров Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZJ-XZD4?i=951&cat=825775 выдано св-во 07.02.1916
Рождение ребёнка
03.06.1881

Дочь: (Шайдурова) Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-V6JD?i=127&cat=825775
Рождение ребёнка
02.04.1883

Дочь: (Шайдурова) Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-VJF7?i=342&cat=825775
Рождение ребёнка
27.09.1885

Дочь: (Шайдурова) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич

Боярка, Пермский уезд, Пермская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZJ-VNST?i=580&cat=825775
Рождение ребёнка
22.05.1887

Сын: Шайдуров Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-VFW4?i=789&cat=825775
Рождение ребёнка
27.05.1888

Дочь: (Шайдурова) Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-V6DT?i=911&cat=825775
Бракосочетание
28.01.1889

Муж: Шайдуров Григорий Васильевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-XZG6?i=894&cat=825775
Рождение ребёнка
18.07.1889

Сын: Шайдуров Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-KX4Y?i=61&cat=825775
Рождение ребёнка
07.01.1891

Сын: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-KDBZ?i=280&cat=825775
Рождение ребёнка
14.07.1894

Дочь: Антипина (Шайдурова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-KF4K?i=698&cat=825775
Смерть
Неизвестно
17.12. 1916 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZJ-LVMK?i=182&cat=827178 почему то анастасия от старости 5

Мы используем куки для улучшения работы сайта.