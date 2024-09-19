Шайдурова (Мерзлякова) Анастасия Давыдовна
Место рожденияЦыгвинцево (каракулинский р-он)
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Шайдуров Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич
Сын: Шайдуров Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич
Дочь: (Шайдурова) Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич
Дочь: (Шайдурова) Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич
Дочь: (Шайдурова) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич
Сын: Шайдуров Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич
Дочь: (Шайдурова) Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич
Сын: Шайдуров Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич
Сын: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич
Дочь: Антипина (Шайдурова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Васильевич