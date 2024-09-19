Шайдуров Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуров Тимофей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1880

Отец: Шайдуров Григорий Васильевич

Мать: Шайдурова (Мерзлякова) Анастасия Давыдовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZJ-XZD4?i=951&cat=825775 выдано св-во 07.02.1916
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайдурова Ефросинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдурова Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

есть в воспреемниках при рождении брата и сестры
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Шайдурова Пелагея

Мать ребёнка: Шайдурова Ефросинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
17.10.1910

Сын: Шайдуров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Шайдурова Ефросинья Афанасьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-LKN8?i=660&cat=827178
Рождение ребёнка
23.11.1912

Дочь: Шайдурова Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Шайдурова Ефросинья Афанасьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-LK4F?i=727&cat=827178
Смерть
Неизвестно

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