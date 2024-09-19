Шайдуров Тимофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1880
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZJ-XZD4?i=951&cat=825775 выдано св-во 07.02.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдурова Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
есть в воспреемниках при рождении брата и сестры
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Шайдурова Пелагея
Мать ребёнка: Шайдурова Ефросинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.10.1910
Мать ребёнка: Шайдурова Ефросинья Афанасьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-LKN8?i=660&cat=827178
Рождение ребёнка
23.11.1912
Дочь: Шайдурова Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Шайдурова Ефросинья Афанасьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-LK4F?i=727&cat=827178
Смерть
Неизвестно