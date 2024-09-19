Антипина (Шайдурова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Шайдурова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1894

Отец: Шайдуров Григорий Васильевич

Мать: Шайдурова (Мерзлякова) Анастасия Давыдовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-KF4K?i=698&cat=825775
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипина Соломония Сергеевна

Отец ребёнка: Антипин Сергей Иосифович

Рождение ребёнка
05.10.1913

Сын: Антипин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Антипин Сергей Иосифович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZJ-LVKY?i=788&cat=827178
Рождение ребёнка
Около 12.06.1914

Сын: Антипин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Антипин Сергей Иосифович

Рождение ребёнка
23.07.1915

Дочь: Антипина Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Антипин Сергей Иосифович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-LV44?i=203&cat=827178
Бракосочетание
30.01.2013

Муж: Антипин Сергей Иосифович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZJ-LV6L?i=806&cat=827178
Смерть
Неизвестно

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