Антипина (Шайдурова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1894
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-KF4K?i=698&cat=825775
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипина Соломония Сергеевна
Отец ребёнка: Антипин Сергей Иосифович
Рождение ребёнка
05.10.1913
Отец ребёнка: Антипин Сергей Иосифович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZJ-LVKY?i=788&cat=827178
Рождение ребёнка
Около 12.06.1914
Отец ребёнка: Антипин Сергей Иосифович
Рождение ребёнка
23.07.1915
Дочь: Антипина Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Антипин Сергей Иосифович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-LV44?i=203&cat=827178
Бракосочетание
30.01.2013
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZJ-LV6L?i=806&cat=827178
Смерть
Неизвестно