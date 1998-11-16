Данчук Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1906
Дата смерти15.12.1993
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1927
Сын: Данчук Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
25.02.1929
Дочь: Герасимова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
04.02.1933
Мать ребёнка: Данчук Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
24.01.1937
Дочь: Тарасова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Данчук Агафия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусак Мария Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данчук Агафия Семеновна
Смерть
15.12.1993