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Данчук Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1906

Дата смерти

15.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1927

Сын: Данчук Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
25.02.1929

Дочь: Герасимова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
04.02.1933

Сын: Данчук Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Данчук Агафия Семеновна

Рождение ребёнка
24.01.1937

Дочь: Тарасова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Данчук Агафия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусак Мария Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данчук Агафия Семеновна

Смерть
15.12.1993
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