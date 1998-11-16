Данчук Агафия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1912
Дата смерти02.05.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1933
Отец ребёнка: Данчук Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1937
Дочь: Тарасова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Данчук Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1942