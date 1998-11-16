Данчук Агафия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанчук Агафия Семеновна

Данчук Агафия Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1912

Дата смерти

02.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1933

Сын: Данчук Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Данчук Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1937

Дочь: Тарасова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Данчук Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данчук Дмитрий Васильевич

Смерть
02.05.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close