Бушмина Дарья
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бушмин Иван
Отец ребёнка: Бушмин Григорий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Бушмин Александр
Отец ребёнка: Бушмин Григорий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Бушмин Григорий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бушмин Григорий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бушмин ?Алексей
Отец ребёнка: Бушмин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушмин Григорий
Смерть
Неизвестно