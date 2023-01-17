Бушмина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушмина Дарья

Бушмина Дарья

avatar

Место рождения

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бушмин Иван

Отец ребёнка: Бушмин Григорий

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бушмин Александр

Отец ребёнка: Бушмин Григорий

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Бушмин Григорий

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бушмин Григорий

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бушмин ?Алексей

Отец ребёнка: Бушмин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмин Григорий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close