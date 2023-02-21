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Бушмин ?Алексей
Бушмин ?Алексей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Бушмин Григорий
1866 г.р.
Мать
Бушмина Дарья
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Бушмин Григорий
Мать:
Бушмина Дарья
Смерть
1944
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