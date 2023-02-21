Бушмин ?Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмин ?Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Бушмин Григорий

Мать: Бушмина Дарья

Смерть
1944
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