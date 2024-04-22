Никитина (Олькина) Афанасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Олькина) Афанасия Антоновна

Место рождения

Быргында, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1875

Отец: Ольхин Антон Михайлович

Мать: Ольхина Марина Васильевна

Быргында, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1897

Муж: Никитин Арсений Михеевич

Рождение ребёнка
27.01.1898

Дочь: Анна Арсентьевна

Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ердуганова Татьяна Арсеньевна

Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич

Рождение ребёнка
06.03.1902

Дочь: Красноперова Дарья Арсентьевна

Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич

Ныргында, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1904

Сын: Никитин Григорий Арсеньевич

Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич

Ныргында, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Екатерина Арсеньевна

Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Елизавета Арсентьевна

Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич

Смерть
Неизвестно
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