Никитина (Олькина) Афанасия Антоновна
Место рождения
Дата рождения20.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1875
Отец: Ольхин Антон Михайлович
Бракосочетание
29.01.1897
Рождение ребёнка
27.01.1898
Дочь: Анна Арсентьевна
Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ердуганова Татьяна Арсеньевна
Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич
Рождение ребёнка
06.03.1902
Дочь: Красноперова Дарья Арсентьевна
Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Никитин Григорий Арсеньевич
Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Екатерина Арсеньевна
Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Елизавета Арсентьевна
Отец ребёнка: Никитин Арсений Михеевич
Смерть
Неизвестно