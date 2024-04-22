Красноперова (Никитина) Дарья Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперова (Никитина) Дарья Арсентьевна

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Место рождения

Ныргында, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.03.1902

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1902

Отец: Никитин Арсений Михеевич

Мать: Никитина Афанасия Антоновна

Ныргында, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1928

Сын: Красноперов Николай Степанович

Отец ребёнка: Красноперов Степан Яковлевич

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкарева Зоя Степановна

Отец ребёнка: Красноперов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Красноперов Степан Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноперов Степан Яковлевич

Смерть
1988
Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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