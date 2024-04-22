Красноперова (Никитина) Дарья Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения06.03.1902
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1902
Рождение ребёнка
10.11.1928
Сын: Красноперов Николай Степанович
Отец ребёнка: Красноперов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкарева Зоя Степановна
Отец ребёнка: Красноперов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Красноперов Степан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988