Ладыгина Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1904
Отец ребёнка: Ладыгин Федор Порфирьевич
Место жительства
Около 1916
Рождение ребёнка
27.04.1916
Отец ребёнка: Ладыгин Федор Порфирьевич
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Георгиевское (Космодамиановская церковь), Казанка (Казанско-Богородицкая церковь), Ново-Михайловка (Молочай) (Михаило-Арханге... Показать все
Смерть
Неизвестно