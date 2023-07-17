Ладыгина Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Федор Порфирьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1904

Сын: Ладыгин Иван Федорович

Отец ребёнка: Ладыгин Федор Порфирьевич

Место жительства
Около 1916
Казанка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.04.1916

Сын: Ладыгин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Ладыгин Федор Порфирьевич

Казанка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Георгиевское (Космодамиановская церковь), Казанка (Казанско-Богородицкая церковь), Ново-Михайловка (Молочай) (Михаило-Арханге... Показать все
Смерть
Неизвестно

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