Ладыгин Федор Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгин Федор Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Елена Григорьевна

Место жительства
Около 1888
Казанка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/d9fa622c-1206-42ce-b886-601d0ea8bc39/23
Рождение ребёнка
Вычислено 1904

Сын: Ладыгин Иван Федорович

Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
27.04.1916

Сын: Ладыгин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна

Казанка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Георгиевское (Космодамиановская церковь), Казанка (Казанско-Богородицкая церковь), Ново-Михайловка (Молочай) (Михаило-Арханге... Показать все
Смерть
Неизвестно

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