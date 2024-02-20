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Корсун Митрофан Трофимович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

04.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.06.188
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 200 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Гавтов Прохор Васильевич и Федора Быховца жена Татьяна Иосифовна
Рождение
04.06.1887

Отец: Корсун Трофим Елисеевич

Мать: Корсунова Фёкла Кононова

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 200 /, м/к-1887г./ зап.№ 20 /
Бракосочетание
До 1910

Жена: Корсунова Евгения Федоровна

Рождение ребёнка
28.10.1913

Сын: Корсун Кузьма / Косьма / Митрофанович

Мать ребёнка: Корсунова Евгения Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 145 /, м/к-1913г./ зап.№ 59 /
Рождение ребёнка
16.06.1918

Сын: Корсун Тихон Митрофанович

Мать ребёнка: Корсунова Евгения Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 15 /, м/к-1918г../ зап.№ 29 /
Рождение ребёнка
10.12.1920

Сын: Корсун Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Корсунова Евгения Федоровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 124 /, м/к-1919г./ зап.№ 37 /
Смерть
Неизвестно
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