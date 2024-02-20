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Корсун Тихон Митрофанович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

16.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1918

Отец: Корсун Митрофан Трофимович

Мать: Корсунова Евгения Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 15 /, м/к-1918г../ зап.№ 29 /
Крещение
17.06.1918
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 13 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 25 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Исиков Понкрат Прохорович и вдова Прийменко Феодосия Иосифовна
Смерть
Неизвестно
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