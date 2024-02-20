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Корсунова Евгения Федоровна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1910

Муж: Корсун Митрофан Трофимович

Рождение ребёнка
28.10.1913

Сын: Корсун Кузьма / Косьма / Митрофанович

Отец ребёнка: Корсун Митрофан Трофимович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 145 /, м/к-1913г./ зап.№ 59 /
Рождение ребёнка
16.06.1918

Сын: Корсун Тихон Митрофанович

Отец ребёнка: Корсун Митрофан Трофимович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 15 /, м/к-1918г../ зап.№ 29 /
Рождение ребёнка
10.12.1920

Сын: Корсун Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Корсун Митрофан Трофимович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 124 /, м/к-1919г./ зап.№ 37 /
Смерть
Неизвестно
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