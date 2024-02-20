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Корсун Николай Митрофанович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников

Дата рождения

10.12.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1920

Отец: Корсун Митрофан Трофимович

Мать: Корсунова Евгения Федоровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 124 /, м/к-1919г./ зап.№ 37 /
Крещение
13.12.1920
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1920г./ зап.№ 37 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 124 /. | Восприемники: Граждане х.Каменникова Изюмского уезда :Пантелеймон Ионович Кошиков и девица Угнивенкова Анна
Смерть
Неизвестно
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