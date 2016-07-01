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Марар Любовь Ивановна

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Место рождения

Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

15.11.1949

Дата смерти

?.07.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1949

Отец: Митряшкин Иван Захарович

Мать: не указана

Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марар Сергей Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марар Александр Сергеевич

Смерть
?.07.2016
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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