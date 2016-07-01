Марар Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.11.1949
Дата смерти?.07.2016
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1949
Отец: Митряшкин Иван Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марар Александр Сергеевич
Смерть
?.07.2016
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область