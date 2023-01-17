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Марар Александр Сергеевич

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

05.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1971

Отец: Марар Сергей Георгиевич

Мать: Митряшкина Любовь Ивановна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
05.12.1999

Сын: Марар Илья Александрович

Мать ребёнка: Одинокова Ирина Викторовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.07.2002

Сын: Марар Денис Александрович

Мать ребёнка: Одинокова Ирина Викторовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.07.2010

Сын: Марар Егор Александрович

Мать ребёнка: Одинокова Ирина Викторовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марар Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинокова Ирина Викторовна

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