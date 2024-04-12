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Кочетков Александр Владимирович

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Место рождения

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1988

Отец: Кочетков Владимир Петрович

Мать: Кочеткова Светлана

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.11.2012

Дочь: Кочеткова Александра Александровна

Мать ребёнка: Кочеткова Елена

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
19.12.2013

Сын: Кочетков Иван Александрович

Мать ребёнка: Кочеткова Елена

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Елена

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