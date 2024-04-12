Кочетков Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.09.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1988
Отец: Кочетков Владимир Петрович
Мать: Кочеткова Светлана
Рождение ребёнка
19.11.2012
Дочь: Кочеткова Александра Александровна
Мать ребёнка: Кочеткова Елена
Рождение ребёнка
19.12.2013
Сын: Кочетков Иван Александрович
Мать ребёнка: Кочеткова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочеткова Елена