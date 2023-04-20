Кочеткова (Лозова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Лозова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1988

Сын: Кочетков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кочетков Владимир Петрович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.01.1990

Сын: Кочетков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кочетков Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Владимир Петрович

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