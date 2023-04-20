Кочеткова (Лозова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1988
Сын: Кочетков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кочетков Владимир Петрович
Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.01.1990
Сын: Кочетков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кочетков Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно