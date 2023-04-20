Кочетков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочетков Петр Кирсанович
Мать: Кочеткова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1978
Сын: Кочетков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кочеткова Светлана
Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кочеткова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочеткова Светлана