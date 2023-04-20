Кочетков Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетков Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочетков Петр Кирсанович

Мать: Кочеткова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1978

Сын: Кочетков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кочеткова Светлана

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кочеткова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Светлана

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