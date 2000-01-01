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Долбня Пётр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Долбня Степан Филиппович

Мать: Долбня Устиния Филипповна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Долбня Матрёна Алексеевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Долбня Матрёна Алексеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Долбня Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Долбня Матрёна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбня Матрёна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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