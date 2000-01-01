Долбня Пётр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Долбня Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Долбня Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Долбня Матрёна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно