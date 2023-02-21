Долбня Матрёна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Долбня Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Долбня Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Долбня Пётр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно