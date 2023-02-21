Долбня Матрёна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбня Матрёна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Долбня Пётр Степанович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Долбня Пётр Степанович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Долбня Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Долбня Пётр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбня Пётр Степанович

Смерть
Неизвестно
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