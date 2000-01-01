Долбня Степан Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбня Степан Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Долбня Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Федутенко Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Долбня Устиния Филипповна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Долбня Пётр Степанович

Мать ребёнка: Долбня Устиния Филипповна

Рождение ребёнка
27.01.1909

Сын: Долбня Василий Степанович

Мать ребёнка: Долбня Устиния Филипповна

Смерть
Неизвестно
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