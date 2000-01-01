Долбня Степан Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Долбня Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Федутенко Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Долбня Устиния Филипповна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Долбня Устиния Филипповна
Рождение ребёнка
27.01.1909
Сын: Долбня Василий Степанович
Мать ребёнка: Долбня Устиния Филипповна
Смерть
Неизвестно