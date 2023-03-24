Кривоногов Прохор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногов Прохор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривоногов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1882

Сын: Кривоногов Матфий Прохорович

Мать ребёнка: Кривоногова Агафия Леонтиева

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Воспреемники д. Александровки кр. Сергей Леонтьев Дубровин и д. Бокшандина умершего кр. Григория Николаевича Чугунова дочь дев. Ксения Григорьва
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кривоногов Семён Прохорович

Мать ребёнка: Кривоногова Агафия Леонтиева

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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