Кривоногов Прохор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривоногов Максим
Рождение ребёнка
04.08.1882
Сын: Кривоногов Матфий Прохорович
Мать ребёнка: Кривоногова Агафия Леонтиева
Воспреемники д. Александровки кр. Сергей Леонтьев Дубровин и д. Бокшандина умершего кр. Григория Николаевича Чугунова дочь дев. Ксения Григорьва
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кривоногов Семён Прохорович
Мать ребёнка: Кривоногова Агафия Леонтиева
Смерть
Неизвестно