Кривоногова (Дубровина) Агафия Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Дубровина) Агафия Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубровин Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1882

Сын: Кривоногов Матфий Прохорович

Отец ребёнка: Кривоногов Прохор Максимович

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Воспреемники д. Александровки кр. Сергей Леонтьев Дубровин и д. Бокшандина умершего кр. Григория Николаевича Чугунова дочь дев. Ксения Григорьва
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кривоногов Семён Прохорович

Отец ребёнка: Кривоногов Прохор Максимович

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
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