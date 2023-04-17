Кривоногова (Дубровина) Агафия Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Дубровин Леонтий
Рождение ребёнка
04.08.1882
Сын: Кривоногов Матфий Прохорович
Отец ребёнка: Кривоногов Прохор Максимович
Воспреемники д. Александровки кр. Сергей Леонтьев Дубровин и д. Бокшандина умершего кр. Григория Николаевича Чугунова дочь дев. Ксения Григорьва
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кривоногов Семён Прохорович
Отец ребёнка: Кривоногов Прохор Максимович