Князь Радзивилл МИХАИЛ ИЕРОНИМ
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1744
Дата смерти28.03.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Князь Радзивилл ЛЮДВИГ НИКОЛАЙ
Мать ребёнка: Княгиня Радзивилл (Пшездецкая) ЕЛЕНА АНТОНОВНА
Рождение ребёнка
13.06.1775
Сын: Князь Радзивилл АНТОНИЙ ГЕНРИК
Мать ребёнка: Княгиня Радзивилл (Пшездецкая) ЕЛЕНА АНТОНОВНА
Смерть
28.03.1831