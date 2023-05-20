Князь Радзивилл МИХАИЛ ИЕРОНИМ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князь Радзивилл МИХАИЛ ИЕРОНИМ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1744

Дата смерти

28.03.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгиня Радзивилл (Пшездецкая) ЕЛЕНА АНТОНОВНА

Рождение ребёнка
1773

Сын: Князь Радзивилл ЛЮДВИГ НИКОЛАЙ

Мать ребёнка: Княгиня Радзивилл (Пшездецкая) ЕЛЕНА АНТОНОВНА

Рождение ребёнка
13.06.1775

Сын: Князь Радзивилл АНТОНИЙ ГЕНРИК

Мать ребёнка: Княгиня Радзивилл (Пшездецкая) ЕЛЕНА АНТОНОВНА

Смерть
28.03.1831

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