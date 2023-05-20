Княгиня Радзивилл (Пшездецкая) ЕЛЕНА АНТОНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1753
Дата смерти01.04.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Князь Радзивилл ЛЮДВИГ НИКОЛАЙ
Отец ребёнка: Князь Радзивилл МИХАИЛ ИЕРОНИМ
Рождение ребёнка
13.06.1775
Сын: Князь Радзивилл АНТОНИЙ ГЕНРИК
Отец ребёнка: Князь Радзивилл МИХАИЛ ИЕРОНИМ
Смерть
01.04.1821