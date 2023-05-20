Княгиня Радзивилл (Пшездецкая) ЕЛЕНА АНТОНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнягиня Радзивилл (Пшездецкая) ЕЛЕНА АНТОНОВНА

Княгиня Радзивилл (Пшездецкая) ЕЛЕНА АНТОНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1753

Дата смерти

01.04.1821

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князь Радзивилл МИХАИЛ ИЕРОНИМ

Рождение ребёнка
1773

Сын: Князь Радзивилл ЛЮДВИГ НИКОЛАЙ

Отец ребёнка: Князь Радзивилл МИХАИЛ ИЕРОНИМ

Рождение ребёнка
13.06.1775

Сын: Князь Радзивилл АНТОНИЙ ГЕНРИК

Отец ребёнка: Князь Радзивилл МИХАИЛ ИЕРОНИМ

Смерть
01.04.1821

Мы используем куки для улучшения работы сайта.