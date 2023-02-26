Тетерина (Drittenpreys) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Drittenpreys) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Drittenpreys Александр

Мать: Drittenpreys Елизовета Иосифовна

Место жительства
1893
Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1896
Санкт-Петербург Невский пр., 40
Продавец магазина "Абрикосовъ"
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зина

Отец ребёнка: Goerst Герст Михаил

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Эмайкина Кира

Отец ребёнка: Goerst Герст Михаил

Работа или профессия
По 1917
Санкт Петербург Санкт Петербург наб Фонтанки 21/ Итальянская ул. 39 Дворец Шувалова
Управлявший швейной мастерской графини Шуваловой | Графиня Алекса́ндра Илларио́новна Шува́лова (урождённая графиня Воронцова-Дашкова;
Работа или профессия
С 1941 по ?.06.1942
Санкт-Петербург, Россия
Медсестра | Госпиталь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетерин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Тетерин Николай

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетерин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Goerst Герст Михаил

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1969
Санкт-Петербург, Россия
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