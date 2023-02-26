Тетерина (Drittenpreys) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Место жительства
1893
Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1896
Санкт-Петербург Невский пр., 40
Продавец магазина "Абрикосовъ"
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зина
Отец ребёнка: Goerst Герст Михаил
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Эмайкина Кира
Отец ребёнка: Goerst Герст Михаил
Работа или профессия
По 1917
Санкт Петербург Санкт Петербург наб Фонтанки 21/ Итальянская ул. 39 Дворец Шувалова
Управлявший швейной мастерской графини Шуваловой | Графиня Алекса́ндра Илларио́новна Шува́лова (урождённая графиня Воронцова-Дашкова;
Работа или профессия
С 1941 по ?.06.1942
Санкт-Петербург, Россия
Медсестра | Госпиталь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тетерин Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Тетерин Николай
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тетерин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Goerst Герст Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1969
Санкт-Петербург, Россия