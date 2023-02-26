Тетерин Георгий Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тетерин Николай
Мать: Тетерина Елизавета
Россия
Рождение ребёнка
21.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тетерина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тетерина Зинаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
завод Арсенал
главный инженер завода Арсенал
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно