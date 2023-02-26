Тетерин Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерин Георгий Николаевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тетерин Николай

Мать: Тетерина Елизавета

Россия
Рождение ребёнка
21.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тетерина Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тетерина Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тетерина Зинаида Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
завод Арсенал
главный инженер завода Арсенал
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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